Дорога Тюмень - Боровский - Богандинский станет четырехполосной

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция участка автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский, которую планируется завершить в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году, поможет избежать аварий с тяжкими последствиями и будет способствовать развитию промышленных кластеров на прилегающих территориях.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"Автотрасса Тюмень - Боровский - Богандинский - самая загруженная часть автодороги "Обход Тюмени". По ней передвигается большое количество тюменцев, выезжающих на дачи, а также солидный поток транзитного автотранспорта. Дополнительная нагрузка на эту дорогу ложится в связи с созданием индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский". Поэтому и было принято решение о реконструкции автомагистрали", - рассказал Андрей Чистяков.

Еще одним важным аргументом в пользу решения о реконструкции стала безопасность дорожного движения, добавил заместитель начальника Главного управления строительства.

"На этой дороге есть аварийно опасные участки, на которых произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Мы пришли к выводу, что при такой интенсивности дорожного движения единственный выход - расширение дороги до двух полос движения в каждую сторону, создание разделительной полосы и установка ограждений, разделяющих направления движения. Только таким образом можно предотвратить лобовые столкновения автомашин", - отметил Андрей Чистяков.

По его словам, после завершения в 2018 году реконструкции первого участка автодороги протяженностью около 6 км путь от Тюмени до Боровского станет значительно безопаснее, и при этом существенно возрастет скорость движения.

"Сегодня мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы работы по реконструкции дороги причиняли минимум неудобств тюменцам и гостям нашего региона", - подчеркнул Андрей Чистяков.

Евгений Бабенко