Рослесхоз пояснил, когда во время ЧМ-2018 по футболу могут запретить жарить шашлыки

Фото с сайта rosleshoz.gov.ru Фото с сайта rosleshoz.gov.ru

Дополнительные требования пожарной безопасности могут ввести в регионах России, в том числе в девяти областях, где будут проходить мероприятия чемпионата мира по футболу.

Сообщение об этом с разъяснениями касательно особых мер предосторожности в отдельных регионах разместили на сайте Федерального агентства лесного хозяйства России.

В частности, к доптребованиям относятся запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств, разведение огня (в том числе и в мангалах) и выжигание сухой травы.

Пожароопасный сезон по данным на 11 мая уже открыт в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в регионах, которые принимают игры ЧМ-2018.

"Федеральное агентство лесного хозяйства просит с пониманием относиться к временным ограничениям и вводимым мерам пожарной безопасности, быть осторожными и внимательными в лесу, не становиться причиной пожара. Банально, но факт, – окурок, костер или выжигание сухой травы – основная причина лесных пожаров и серьезная угроза жизни людей", - комментируют специалисты Рослесхоза.

Они обратили внимание, что в последнее время в средствах массовой информации активно муссируется тема введения особого противопожарного режима в регионах, где будут проводиться мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также запрет на приготовление шашлыков.

Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. То есть этот режим может быть введен как Федеральным агентством лесного хозяйства, так и властями субъектов РФ, уполномоченных в области лесных отношений. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. И этот перечень также определяется или Федеральным агентством лесного хозяйства, или региональными властями. То есть инициатива запрета использования мангалов и приготовление шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области, как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны.

Отдельно ведомство разъяснило ситуацию о введении особого противопожарного режима в регионах, где пройдет чемпионат мира.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, задействованным в подготовке и проведении Чемпионата во взаимодействии с МЧС России (В.А. Пучков) и Рослесхозом (И.В. Валентик) [надлежит] обеспечить введение на период проведения мероприятий Чемпионата особого противопожарного режима на территориях соответствующих городских округов, включая установление мер по запрету на проведение выжиганий сухой травы, разведения костров на земельных участках всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной обстановки, запрета на посещение лесов", - цитируют протокол заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности специалисты Рослесхоза.

Дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые в период действия особого противопожарного режима, в первую очередь направлены на обеспечение безопасности самих граждан, их имущества и здоровья.

В Тюменской области особый противопожарный режим действует с 29 апреля. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность, напомнили специалисты регионального департамента лесного комплекса.