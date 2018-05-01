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В Тазовском районе мужчина зарезал своего гостя

Происшествия, 12:49 15 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в п. Тазовский двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья гость избил хозяина квартиры. Хозяин в ответ вооружился ножом и погнался за гостем, которого настиг и зарезал на лестничной площадке. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , Ямал

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