Школьники Ярковского района создали дом для счастливой семьи
фото администрации Ярковского района
Познавательная игровая программа "Крепкая семья - крепкая Россия" прошла в Красноярской школе совместно с Усть-Тавдинской сельской библиотекой 14 мая, сообщает администрация Ярковского района.
Дети в игровой форме для "Дома счастья" заложили фундамент из положительных эмоций и планов. Школьники обсудили вопрос: "Что значит счастливая семья?", поучаствовали в физминутке "Солнышко счастья". Библиотекари помогли детям вспомнить пословицы и поговорки про семью.
Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.