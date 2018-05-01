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Школьники Ярковского района создали дом для счастливой семьи

Общество, 17:43 15 мая 2018

фото администрации Ярковского района

Познавательная игровая программа "Крепкая семья - крепкая Россия" прошла в Красноярской школе совместно с Усть-Тавдинской сельской библиотекой 14 мая, сообщает администрация Ярковского района.  

Дети в игровой форме для "Дома счастья" заложили фундамент из положительных эмоций и планов. Школьники обсудили вопрос: "Что значит счастливая семья?", поучаствовали в физминутке "Солнышко счастья". Библиотекари помогли детям вспомнить пословицы и поговорки про семью. 

Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. 

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# День семьи , школьники , Ярково

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