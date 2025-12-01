  • 24 декабря 202524.12.2025среда
В Тюменской области назвали график досрочной доставки пенсий и детских пособий

Общество, 19:34 24 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

График досрочной доставки пенсий и детских пособий определили в Тюменской области на новогодние праздники. Об этом сообщает региональное отделения Социального фонда.

График выплат был скорректирован в связи с тем, что в январе дни зачисления детских пособий и пенсий приходятся на выходные, уточнили в отделении.

Детские пособия за декабрь будут досрочно зачислены на банковские карты и счета. 25 декабря (за 3 и 8 января) единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающему родителю.

26 декабря (за 5 января) - ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет.

Важно знать, что зачисление средств на счёт осуществляется в течение суток. Если в декабре вы уже получили выплату в течение пяти рабочих дней после ее назначения, значит, пособие за декабрь вам уже перечислено. Следующая выплата за январь поступит в феврале.

Досрочное и плановое перечисление пенсий за январь на банковские карты и счета произведут 26 декабря — для получателей, у которых дата выплаты — 8 число, 19 и 22 января — по обычному графику.

Доставка пособий и пенсий через почтовые отделения будет осуществляться с 3 по 23 января согласно графику "Почты России".

Уточнить информацию можно у специалистов отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг с 8 час. до 17 час., в пятницу с 8 час. до 16 час.

Узнать более подробную информацию об услугах отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

