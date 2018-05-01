Школьники на форуме "Шаг в будущее" расскажут об альтернативных источниках энергии

фото phototyumen.ru фото phototyumen.ru

Городской этап научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее" начнется в школе № 92 (ул. Н. Зелинского, 22) 16 мая в 15 часов.

По информации департамента образования Тюмени, проекты и научные разработки представят более 160 учеников 5-11-х классов школ города. Оценивать работы школьников будут преподаватели вузов и педагоги школ.

На форуме будут работать 18 секций по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. Одной из самых многочисленных станет секция физики и инженерных наук.

В двух возрастных категориях школьники представят 28 проектов. Ребята расскажут, как создать метеостанцию, предложат альтернативные источники энергии, модернизированные модели освещения и многое другое.

В секции "Информатика" школьники презентуют программные комплексы и мобильные приложения, в том числе используемые для обучения, создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для работы оперативных структур.

Один из участников форума разработал программный комплекс визуальной идентификации личности.

Также школьники активно интересуются краеведением и экологией, создают путеводители по экологически чистым и интересным местам Тюменской области.

Ежегодно ученики тюменских школ становятся победителями и призерами городского и областного этапов форума, достойно представляют город на Всероссийском уровне.

В 2018 году в Москве тюменские школьники заняли два первых места и пять призовых.

Команда Тюменской области награждена Научным Кубком I степени по количеству призовых мест.