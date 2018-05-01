В школах Ялуторовска пройдут мастер-классы по черлидингу

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Мастер-классы по черлидингу в рамках проекта "Черлидинг в каждую школу" пройдут в школах Ялуторовска и Ялуторовского района до 18 мая, сообщает мультицентр "Моя территория".

Команды, прошедшие мастер-класс, примут участие в городском фестивале-конкурсе по черлидингу на стадионе средней школы №1 17 июня.

Каждый мастер-класс будет проводиться под руководством тренеров Федерации черлидинга Тюменской области. Участников проекта познакомят с историей развития черлидинга, техникой безопасности, содержанием программ чир, чир-данс, чир-данс-шоу.

Также во время занятий тренеры обучат обязательным элементам черлидинга: базовым положениям кистей, рук, чир- и лип-прыжкам, стантам, пирамидам и другим техникам профессионального чирлидинга.

Автор проекта Светлана Ефимова занимается развитием этой дисциплины в Ялуторовске с 2013 года. Сборные команды неоднократно представляли город на областных и всероссийских соревнованиях, где достигали высоких результатов, а в школах Ялуторовска начали появляться свои коллективы.

"Они достаточно систематично занимаются и представляют свою школу на ежегодном городском фестивале-конкурсе по черлидингу, поэтому и возникла идея проведения мастер-классов. Они помогут подросткам, которые непрофессионально занимаются этим спортом, познакомиться более углубленно с данным направлением и техникой безопасности. Моя идея может показаться амбициозной, но я хочу, чтобы черлидингом занимались во всех школах нашей страны. И пусть мы начинаем с нашего маленького города, но уже есть интерес к нашему проекту и в ближайших районах", — поделилась Светлана Ефимова.

Все желающие могут присоединиться к мастер-классам.

За историей проекта можно следить в группе во "Вконтакте.