Антон Машуков: форум InnoWeek-2018 будет интересным и насыщенным

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Эксперты мирового уровня поделятся с участниками тюменского форума InnoWeek-2018 опытом создания иннновационных продуктов, востребованных на мировом рынке.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Форум InnoWeek-2018 пройдет с 4 по 6 июня в Тюменском технопарке. В первый день, как и в прошлом году, в рамках панельной дискуссии состоится широкое обсуждение основные мировые, российские и региональные тенденции и тренды инновационного развития", - сообщил заместитель директора департамента.

Одной из основных тем для дискуссии станет необходимость ориентировать разрабатываемые в Тюменской области инновационные проекты и стартапы не только на региональный и внутрироссийский, но и на мировой рынок, отметил Антон Машуков.

"К сожалению, в стартап-сообществе очень часто появляются проекты, рассчитанные только на локальные рынки. Но при общении с крупными российскими и зарубежными венчурными инвесторами выясняется, что их интересуют проекты с возможностью масштабирования на мировой рынок. Потому что только такие проекты могут принести инвестору значительную прибыль", - констатировал чиновник.

О том, как создать инновационный продукт, востребованный на мировом рынке, участникам форума InnoWeek-2018 расскажут авторитетные эксперты международного уровня, в числе которых - венчурный инвестор Александр Румянцев, директор Фонда развития Интернет-инициатив Кирилл Варламов, глава отдела технологий журнала THINKING CITIES Норберт Шиндлер, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Кроме того, в программе форума - круглые столы, посвященные системам "Умный город", кибербезопасности и другим актуальным, в том числе и для Тюменской области, направлениям инновационного развития. Участники InnoWeek-2018 обсудят также перспективы развития IT-бизнеса в регионе.

В рамках форума InnoWeek-2018 пройдут выставка и битва стартапов, а также конкурс "Первый стартап", сообщил Антон Машуков.

Евгений Бабенко