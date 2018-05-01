Проект "Стальной характер" привлечет туристов в Тюмень

фото организаторов проекта "Стальной характер" фото организаторов проекта "Стальной характер"

Известный тюменский проект "Стальной характер" в 2018 году изменил концепцию. Сразу три спортивных мероприятия под этим брендом пройдут летом в Тюменской области, сообщают организаторы.

Помимо уже полюбившихся экстремальных забегов 14 июля в городе впервые пройдет легкоатлетический полумарафон. Серия событий начнется с экстремального забега 16 июня в Тобольске и завершится забегом в Тюмени 11 августа.

Все три мероприятия станут частью событийного туризма. Таким образом, организаторы планируют не только увеличить количество участников забегов, но и повлиять на туристическую привлекательность Тюменской области.

фото организаторов проекта "Стальной характер" фото организаторов проекта "Стальной характер"

В 2017 году в экстремальных забегах "Стальной характер" по всей России приняли участие более 10 тыс. человек в Тюмени, Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Екатеринбурге и Перми.

В 2018 году проект значительно расширит географию и состоится в 10 регионах России. Всего к участию планируется привлечь более 25 тыс. человек.

"Во всем мире такие спортивные события уже давно являются катализаторами развития регионов. Сотни тысяч туристов ежегодно путешествуют по миру, участвуя в забегах, оставляя значительные суммы в местных бюджетах. Россия в этом плане только начинает развиваться. По моему мнению, Тюменская область по праву считается одним из интереснейших регионов России, и у нас на самом деле есть, что посмотреть. В связи с этим в 2018 году мы направим все силы на привлечение спортивных туристов из различных регионов страны. А в 2019, возможно, замахнемся на международный уровень", – рассказал куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Добавим, в Тюменской области проект "Стальной характер" является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.

фото организаторов проекта "Стальной характер" фото организаторов проекта "Стальной характер"

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия проекта можно на официальном сайте.