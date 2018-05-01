В Ханты-Мансийске обсудят перспективы лесопользования

В Ханты-Мансийске обсудят перспективы лесопользования. Фото rosleshoz.ru В Ханты-Мансийске обсудят перспективы лесопользования. Фото rosleshoz.ru

Второй этап "Национального лесного форума" пройдет в Ханты-Мансийске 27 и 28 мая.

На нем рассмотрят перспективы развития сферы многоцелевого лесопользования, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Первый этап форума прошел в Приволжском федеральном округе в Ижевске, его также примут Хабаровск, Барнаул, Петрозаводск. Итоговый этап состоится в Москве в сентябре 2018 года накануне Дня работников леса.

"Лесная и деревообрабатывающие отрасли являются одними из ключевых в рыночной специализации Урала и значительно влияют на развитие округа. Тут леса отличаются разнообразием, поэтому, помимо традиционных видов лесопользования, особую роль в развитии экономики играют сбор и переработка дикоросов, а также охота", - отметил председатель организационного комитета "Национального лесного форума", председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В Ханты-Мансийске на форуме будут работать пять тематических площадок: "Лесной комплекс России", "Эффективность государственного управления лесами", "Лесные богатства для людей", "Охота и охотничья инфраструктура" и "Охрана и защита лесов. Государственный лесной надзор".

Ведущие лесопромышленные предприятия России и Уральского федерального округа представят выставочные экспозиции, пройдет пленарное заседание "Лес на благо страны и граждан".

По мнению организаторов форума, такие выездные мероприятия позволяют представить лучшие практики лесопользования в регионах, на местах обсудить эффективность работы лесного законодательства и наметить шаги по его совершенствованию, в том числе развитию новых направлений использования лесных ресурсов.

На форуме обсудят перспективы развития безотходного производства в лесной отрасли.

"Развитие производства биотоплива стимулирует рациональное использование природных ресурсов, более полную их переработку. Это способствует, в том числе, и экономическому развитию региона, создает дополнительные рабочие места и решает проблемы отопления домов в малых населённых пунктах. Сегодня известны практики, когда отопление отдельных населенных пунктов полностью ориентировано на использование экологичного биотоплива. Нам необходимо развивать это направление, удешевляя производство и делая такое топливо более доступным", - считает Николай Николаев.

Запланированы научно-тематические семинары. Участники смогут узнать о десятилетнем опытом проведения в Югре компенсационных мероприятий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов при их использовании для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных и иных объектов инфраструктуры.

"За девять лет проведения компенсационных мероприятий мы получили порядка трех тысяч гарантийных писем на восстановление кедровых насаждений. Лесовосстановление провели на площади 4 446,3 гектара, что составляет 37,1 % от вырубленных площадей", – отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов.

На втором практическом семинаре речь пойдет о лесном просвещении населения на примере деятельности особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Участники форума также посетят церемонию закладки камня на территории будущего "Музея леса" Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и побывают в музее геологии, нефти и газа.

"Ханты-Мансийск не случайно выбран площадкой для проведения форума. В Югре сосредоточены огромные лесные ресурсы, обладающие значительным экономическим потенциалом для развития лесной промышленности и лесного хозяйства. При этом важно, что власти уделяют большое внимание экологически ответственному управлению лесными ресурсами с безусловным приоритетом интересов и потребностей коренных малочисленных народов", - отметил Николай Николаев.

Спикерами II этапа "Национального лесного форума" выступят представители Государственной думы, Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства России, Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес", Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Национального центра поддержки лесных программ, специалисты органов исполнительной власти в области лесных отношений и руководители лесопромышленных предприятий Уральского федерального округа.

К участию в форуме приглашают лесопромышленников, экологов, волонтеров, представителей законодательной и исполнительной власти, профессиональных союзов, общественных организаций.

Форум организован под эгидой Государственной думы России при поддержке Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства, правительства Югры.