Тюменские поисковики ищут родных солдат Великой Отечественной войны

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133 поисковика из 15 отрядов Тюменской области приняли участие в экспедиции на территории Тверской и Новгородской областей. Полевые работы на местах сражений Великой Отечественной войны шли с 18 апреля по 13 мая, рассказал руководитель центра Артур Ольховский.

Сводный поисковый отряд Тюменской области работал на территории Ржевского района Тверской области. Тюменцы подняли и подготовили к погребению останки 73 бойцов и командиров Красной Армии, подняли семь медальонов, установили четыре имени. Это уроженец Орловской области Михаил Федорович Толкачев 1906 г. р., уроженец Кировской области Сергей Федорович Сакерин 1921 г. р. и уроженец Молотовской (ныне Пермской) области Януварь Самигулла 1905 г. р. Сейчас поисковики разыскивают родственников этих солдат. Родственники уроженца Вологодской области Евграва Ивановича Казакова 1901 г. р. найдены.

Поиск потомков и родственников, по словам Артура Ольховского, всегда сложная работа: "Зачастую дети взрослых солдат уже ушли в мир иной, у молодых бойцов не было никого кроме родителей, а сестры выходили замуж и меняли фамилии. Сложный и кропотливый труд предстоит по определению принадлежности к тому или иному бойцу найденных в ходе экспедиции вещей", - отметил Артур Ольховский.

фото ИА Тюменская линия фото ИА Тюменская линия

"По документам солдаты могут значиться как похороненные, но на деле они лежат там, где погибли, – на поле боя, также есть такой термин как санитарное захоронение, - рассказал Ольховский о полевой работе поисковиков. - Например, после атаки остаются погибшие немецкие солдаты. Их останки просто засыпали известью в общей яме. Точно также происходило и с красноармейцами. Встречаются и такие санитарные захоронения, где бойцы лежат совершенно раздетые. Этому есть объяснение – в самом начале войны в стране не хватало ресурсов, поэтому гимнастерки с погибших снимали, отправляли в тыл, где их отстирывали от крови, штопали отверстия от пуль и везли обратно на фронт, где их надевали новые солдаты".

Долгой работы требует и создание электронной "Книги памяти". По словам Артура Ольховского, это дорогостоящий и сложный проект: "Печатный вариант книги перепроверяется, дополняется по современным информационным источникам. В дальнейшем готовится к размещению в Интернете, сейчас мы работаем над первым томом".

Участниками поисковых работ стали 73 школьника, 27 студентов, 33 взрослых. В составе сводного поискового отряда Тюменской области работали поисковики из Татарстана. В Ржевском районе работал поисковый отряд "Югра". Усилиями отряда подняты и подготовлены к погребению останки 67 бойцов и командиров Красной Армии.

Погребение останков красноармейцев, поднятых в Тверской области, состоится 22 июня на мемориальном кладбище "Парк мира и примирения" в Ржеве.

Николай Ступников