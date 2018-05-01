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Студент ТюмГУ получил право проводить международный креативный проект

Общество, 10:27 18 мая 2018

фото ianlynam.com

Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Артем Березкин получил эксклюзивное право проводить международный проект PechaKucha Night в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

Это случилось после подписания соглашения между командой университетского проекта Tyumen Modern Talks и основателями данного международного движения на право проведения мероприятий PechaKucha в Тюмени.

"Мы проводим свои собственные фестивали в формате PechaKucha с апреля 2017 года, уже прошло шесть мероприятий, и мы видим, что этот формат прижился в нашем университете. Для развития развития наша команда решила присоединиться к глобальной сети PechaKucha", – отметил руководитель проекта Tyumen Modern Talks, председатель Объединенного совета обучающихся Артём Березкин.

Напомним, PechaKucha Night – международный проект, в рамках которого проходят неформальные встречи креативных людей в интересном и динамичном формате.

Первая встреча PechaKucha Night прошла в Токио в феврале 2003 года.

Фестивали проводятся более чем в 1 тыс. 600 городах мира и привлекают большое количество людей.  

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# PechaKucha Night , проект , студент , ТюмГУ

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