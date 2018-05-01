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Жителя Алтайского края судили за убийство в Нижневартовске

Происшествия, 13:57 18 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, виновного в убийстве своего знакомого, осудили в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в декабре 2017 года при совместном распитии спиртного в строительном вагончике поссорились двое мужчин. Подсудимый избил потерпевшего, затем нанес ему смертельное ножевое ранение в шею. После этого мужчина расчленил тело и выбросил его фрагменты в мусорный контейнер. Спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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# Нижневартовск , убийство

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