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В Надыме пожарные спасли двух человек из горящего дома

Происшествия, 11:34 18 мая 2018

фото 86.mchs.gov.ru

Двух мужчин спасли во время пожара в жилом доме на ул. Зверева в Надыме, который начался ночью 17 мая, сообщает управление МЧС по ЯНАО. 

По прибытию первого пожарного караула в доме наблюдалось задымление в подвальном помещении и на первом этаже. При проведении разведки в подвале пожарные обнаружили двух мужчин.

Они вывели их на улицу. Одного мужчину доставили по скорой в больницу, с предварительным диагнозом "Отравление продуктами горения".

Второй мужчина не пострадал.

Основная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. 

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# больница , люди , Надым , пожар

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