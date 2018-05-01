Шедевры великих русских классиков представит музей Словцова

Картина Ивана Айвазовского. Фото ИА "Тюменская линия" Картина Ивана Айвазовского. Фото ИА "Тюменская линия"

Картины Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Василия Кандинского и другие шедевры художников от XVI до XX веков занимали свои места в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в ходе открытого монтажа выставки.

В фондах музея Словцова хранится три подлинника Ивана Айвазовского, рассказала куратор выставки Наталья Паромова. Один из них представят на выставке "Шедевры художественной коллекции", официальное открытие которой состоится 18 мая в 16 часов. Накануне этого события тюменцев пригласили на открытый монтаж выставочного проекта. Организаторы впервые представили посетителям закулисную жизнь экспозиционно-выставочной деятельности.

"Это необычно – пришел на выставку, а таблички еще на полу под картинами, крутом ездят тележки и сотрудники музея расставляют экспонаты по местам, а монтажники, вооружившись стремянкой и электронным горизонтом, развешивают шедевры", - отметила Августа Большакова.

Она пришла на выставку с восьмилетним сыном Савелием. Поклонников классической русской живописи привлек шедевр Ивана Айвазовского. Тюменцы видели его работы в Феодосии, на родине художника. "Узнав, что его картины выставят в нашем музее, мы решили прийти. Многие тюменцы даже не знают, что у нас есть подлинники Айвазовского, Шишкина, Брюллова. Когда я говорю знакомым, что в Тюмени есть в собственности три подлинника Айвазовского, они даже иначе начинают воспринимать наш город - с большим уважением", - сказала Августа Большакова.

Впечатлили картины художников и комментарий искусствоведа самых юных тюменских экспертов - ребят из детского сада "Монтессори". "Я так-то в художку хожу. Папа меня туда водит, потому что я с самого начала рисовала", - заявила семилетняя Виктория Гоман.

Воспитатель группы детского сада "Монтессори" Ольга Змеева призналась, что их заинтересовало само событие – монтаж выставки. Такого и она сама не видела, и ребятам стало интересно. "Я предполагала, как это делается, но увидеть все это в живую – это такое доверие музея… Уже будет приятнее сюда ходить, ведь знаешь такие тонкости", - считает она.

В представленной коллекции тюменского фонда – более 200 работ. Для первой экспозиции отобрали шедевры русского искусства с XVIII до начала XX веков, западноевропейская живопись - с XVI до начала XX веков, отечественное искусство первой и второй половины XX века. Все работы – из фонда тюменского музея. Наталья Паромова пояснила: самая большая коллекция отечественного искусства ХХ века насчитывает 1,5 тыс. шедевров. Музейная коллекция русской классической живописи XVIII – начала ХХ веков является одной из лучших в Урало-Сибирском регионе - тюменский фонд хранит более 300 картин русских живописцев. Коллекция Западноевропейского искусства XVI – начала XX веков имеет произведения, которые поступили из государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), из частных собраний: в Тюмени - более 100 картин западноевропейских мастеров.

Сложность оформления нынешней экспозиции - в нехарактерном для классических произведений пространстве. Лабиринт достался этим экспонатам в наследство от предыдущей выставки. Наталья Паромова пояснила: в лабиринте не делают классику - подобное искусство требует анфилады.

"Сложнее всего в монтаже – хорошо и ровно повесить, а вот сложнее всего в экспозиции сделать так, чтобы в ней была логика и четко читалось каждое произведение, чтоб они не спорили друг с другом. Почему-то думают, что это развеска выставки - это как у себя дома: в кухню – натюрморт, в спальню можно ню, а пейзаж, конечно, в гостиную. Это совсем не так. Нужно соблюдать логику, знать, что такое история искусств. Это долгий рассказ и большой напряженный интеллектуальный труд", - пояснила Наталья Паромова первым гостям экспозиции.

Искусствовед работает в музее с 1969 году, а ее коллега, хранитель новой коллекции Людмила Овсянкина – с 1971 года. Они рассказали, что работа в музее – это напряженный труд. "Многие думают, что работа в музее – это когда люди ходят вразвалочку по коридорам, любуются красотой и чаи пьют. Это не так. Музей – это тяжелый физический труд. Работы нужно переставлять, носить, из хранилища доставлять – и не всегда с монтажниками", - пояснила она.

Развешивать картины необходимо по хронологии и стилю, картины могут спорить по цвету и ритму, пояснила искусствовед. "В эпоху Возрождения картину называли окном в мир. Картина – это отражение эпохи, чувств человека, его поисков идеала, жизненных драм. Картина – становление мгновения с концентрацией сути времени. Картина – окно в мир", - рассказала она.

Напомним, выставка будет работать с 18 мая до 8 января 2019 года.

Лина Орлова