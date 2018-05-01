Шедевры великих русских классиков представит музей Словцова
Картины Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Василия Кандинского и другие шедевры художников от XVI до XX веков занимали свои места в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в ходе открытого монтажа выставки.
В фондах музея Словцова хранится три подлинника Ивана Айвазовского, рассказала куратор выставки Наталья Паромова. Один из них представят на выставке "Шедевры художественной коллекции", официальное открытие которой состоится 18 мая в 16 часов. Накануне этого события тюменцев пригласили на открытый монтаж выставочного проекта. Организаторы впервые представили посетителям закулисную жизнь экспозиционно-выставочной деятельности.
"Это необычно – пришел на выставку, а таблички еще на полу под картинами, крутом ездят тележки и сотрудники музея расставляют экспонаты по местам, а монтажники, вооружившись стремянкой и электронным горизонтом, развешивают шедевры", - отметила Августа Большакова.
Она пришла на выставку с восьмилетним сыном Савелием. Поклонников классической русской живописи привлек шедевр Ивана Айвазовского. Тюменцы видели его работы в Феодосии, на родине художника. "Узнав, что его картины выставят в нашем музее, мы решили прийти. Многие тюменцы даже не знают, что у нас есть подлинники Айвазовского, Шишкина, Брюллова. Когда я говорю знакомым, что в Тюмени есть в собственности три подлинника Айвазовского, они даже иначе начинают воспринимать наш город - с большим уважением", - сказала Августа Большакова.
Впечатлили картины художников и комментарий искусствоведа самых юных тюменских экспертов - ребят из детского сада "Монтессори". "Я так-то в художку хожу. Папа меня туда водит, потому что я с самого начала рисовала", - заявила семилетняя Виктория Гоман.
Воспитатель группы детского сада "Монтессори" Ольга Змеева призналась, что их заинтересовало само событие – монтаж выставки. Такого и она сама не видела, и ребятам стало интересно. "Я предполагала, как это делается, но увидеть все это в живую – это такое доверие музея… Уже будет приятнее сюда ходить, ведь знаешь такие тонкости", - считает она.
В представленной коллекции тюменского фонда – более 200 работ. Для первой экспозиции отобрали шедевры русского искусства с XVIII до начала XX веков, западноевропейская живопись - с XVI до начала XX веков, отечественное искусство первой и второй половины XX века. Все работы – из фонда тюменского музея. Наталья Паромова пояснила: самая большая коллекция отечественного искусства ХХ века насчитывает 1,5 тыс. шедевров. Музейная коллекция русской классической живописи XVIII – начала ХХ веков является одной из лучших в Урало-Сибирском регионе - тюменский фонд хранит более 300 картин русских живописцев. Коллекция Западноевропейского искусства XVI – начала XX веков имеет произведения, которые поступили из государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), из частных собраний: в Тюмени - более 100 картин западноевропейских мастеров.
Сложность оформления нынешней экспозиции - в нехарактерном для классических произведений пространстве. Лабиринт достался этим экспонатам в наследство от предыдущей выставки. Наталья Паромова пояснила: в лабиринте не делают классику - подобное искусство требует анфилады.
"Сложнее всего в монтаже – хорошо и ровно повесить, а вот сложнее всего в экспозиции сделать так, чтобы в ней была логика и четко читалось каждое произведение, чтоб они не спорили друг с другом. Почему-то думают, что это развеска выставки - это как у себя дома: в кухню – натюрморт, в спальню можно ню, а пейзаж, конечно, в гостиную. Это совсем не так. Нужно соблюдать логику, знать, что такое история искусств. Это долгий рассказ и большой напряженный интеллектуальный труд", - пояснила Наталья Паромова первым гостям экспозиции.
Искусствовед работает в музее с 1969 году, а ее коллега, хранитель новой коллекции Людмила Овсянкина – с 1971 года. Они рассказали, что работа в музее – это напряженный труд. "Многие думают, что работа в музее – это когда люди ходят вразвалочку по коридорам, любуются красотой и чаи пьют. Это не так. Музей – это тяжелый физический труд. Работы нужно переставлять, носить, из хранилища доставлять – и не всегда с монтажниками", - пояснила она.
Развешивать картины необходимо по хронологии и стилю, картины могут спорить по цвету и ритму, пояснила искусствовед. "В эпоху Возрождения картину называли окном в мир. Картина – это отражение эпохи, чувств человека, его поисков идеала, жизненных драм. Картина – становление мгновения с концентрацией сути времени. Картина – окно в мир", - рассказала она.
Напомним, выставка будет работать с 18 мая до 8 января 2019 года.
Лина Орлова