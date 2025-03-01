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Госавтоинспекторы расскажут подросткам о рисках, связанных с участием в дорожном движении

Общество, 13:29 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские госавтоинспекторы проведут с подростками беседы по разъяснению рисков, связанных с участием в дорожном движении.. К работе привлекут общественные организации, молодежные объединения, волонтеров, депутатов, представителей органов власти, активных студенты, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

"Это делается для того, чтобы снизить гибель в ДТП молодых участников дорожного движения. За последние пять лет в дорожных авариях в Тюменской области погибли 287 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, это каждый третий из общего числа погибших в ДТП в регионе", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В первую очередь, проведут работу в социальных сетях, направленную на формирование негативного отношения к нарушениям дорожного законодательства, пройдут информационно-пропагандистские мероприятия по безопасности дорожного движения для подростково-молодежной аудитории.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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