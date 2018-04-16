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Валерий Гергиев: Тюмень достойна оперы

10:38 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра/фото Тюменского КТО

С опозданием на 40 минут начался в тюменской филармонии концерт Мариинского театра оперы и балета под управлением дирижера, художественного руководителя, народного артиста РФ Валерия Гергиева.

Чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля прибыл из Казани в Тюмень с задержкой. Публика ждала выхода музыкантов на сцену с нетерпением.

За 16 лет существования фестиваля в Тюмень Валерий Гергиев приехал в пятый раз. Что будет в программе концерта никто не знал, и, как заметил дирижер в интервью журналистам после концерта, они сами порой до последнего не представляют, чем порадовать публику. Все потому, что коллективу приходится работать с колес.

"Расстояние одна тысяча километров между городами – это все влияет на программу. В целом же люди ждут выступления коллектива, не рассчитывая на какую-то конкретную программу, - сказал Валерий Гергиев. - Сегодняшняя программа была необычная – Год Клода Дебюсси. 100 лет назад он ушел из жизни – великий французский композитор. Мы сыграли две его знаменитые композиции, я думаю, это приятно, и "Танцы симфонические" – шедевр Сергея Рахманинова, а начинали с "Серенады" Петра Чайковского".

фото Тюменского КТО

Исполнение вальса "Щелкунчик" Петра Чайковского в завершении концерта стало своего рода комплиментом тюменцам за их ожидание и теплый прием.

По словам Валерия Гергиева, что по-настоящему приятно удивило в Тюмени - это концертный зал филармонии, его акустика.  Дирижер заметил, в таком зале можно и нужно ставить оперу. "Я уверен, такие крупные региональные центры, в частности экономически развитый тюменский регион, рано или поздно сделают залы, чтобы лучшие музыканты мира, страны без оглядки мчались в эти центры, зная, что их ждет потрясающая публика и идеальные творческие условия. Не вернуться ли нам с оперой!? Почему нет, в рамках Пасхального фестиваля мы исполним оперу в Екатеринбурге и Сургуте. В Сургуте мы недавно давали "Симон Бокканегру" - потрясающий спектакль Верди. Сильная музыкальная часть и голоса. Это был настоящий Верди, безо всяких режиссерских придумок. Наши совместные будущие проекты могут вполне обогатиться оперным опытом. У нас много талантливой молодежи – певцы международного класса, и Тюмень должна их знать", - убежден Валерий Гергиев.

фото Тюменского КТО

Семнадцатый сезон Пасхального фестиваля открылся в день Светлой Пасхи – 8 апреля в Москве. Как отметил его создатель Валерий Гергиев, особенностью сезона станет увеличение числа городов, где побывает коллектив Мариинки. 32 рекордных дня, а не так как было раньше - три недели, проведет симфонический оркестр и его бессменный дирижер в гастролях по российским городам и за рубежом. В Пекине публика услышит величайшую оперу Мусоргского "Хованщина". Также в планах организатора фестиваля, выступление во Дворце фестивалей в Баден-Бадене. 

2 мая в свой 65 день рождения Валерий Гергиев и его симфонический оркестр выступит в Москве. "Второго мая в прошлом году решил сделать себе подарок – сыграли симфонию, которую никогда в жизни не играл. Сейчас думаю тоже об этом. Самое главное, начиная с многострадальной Сирии и по всему глобальному пространству, нужно, чтобы горячие головы успокоились и занялись мирным процессом – вот такой подарок я не против получить", - признался дирижер.

Кульминацией фестиваля станет концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая в День Победы.

фото Тюменского КТО

Анжела Лебедева

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Теги: Валерий Гергиев , Закулисье , Мариинский театр , Пасхальный фестиваль , филармония
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