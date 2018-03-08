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Средневековый кач: Gilead кует авторский звук

13:05 08 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Gilead. Фото из сообщества группы в соцсети "ВКонтакте"

Женщина-тролль полюбила рыцаря-христианина. Все артефакты и сокровища в приданое и все бы в дар за взаимность, ведь по скандинавскому преданию, если человек ответит взаимностью троллю, то он превратится в человека. Но рыцарь отверг несчастную из-за разности вероисповедания.

Эта история из двенадцати куплетов - средневековая баллада Герр Маннелиг, которую исполнят музыканты тюменской группы Gilead в музейном комплексе им. Словцова в Международный женский день.

"Любой уважающий себя фолковик играл в свое время Герр Маннелиг. Есть сотни интерпретаций, и они все почти одинаковы. Мы свою немного разбавили: обычно читаются все двенадцать куплетов, а мы ее сократили и сделали более лиричной", - рассказал барабанщик и композитор электронной музыки Александр Карамазов.

Норвежский "баян" станет одной из лирических мелодий, которую ребята сыграют девушкам на своем специальном выступлении в музее. Будет много пения и красивых мелодий в отличие от нынешнего стиля артистов.

"Сложно было развиваться в акустике. Много групп в мире, которые звучат так. Мы решили начать ковать свой звук. Наш второй альбом стал первым шагом к этому. Возможно, стиль нашей группы еще изменится. Но в данный момент мы назвали его Medieval Groove – это средневековый кач", - пояснил Александр Карамазов.

11.11.11 - магическая дата основания Gilead. Фото из сообщества группы в соцсети "ВКонтакте"

Музыкант смеется, что ему дали больше свободы творчества. Все начиналось на фестивале "Абалакское поле" в 2011 году. Тогда знакомые по исторической реконструкции парни – Айдар Аминов, Александр Трофимов и Павел Михалёв (он тогда играл в группе "Млечный путь") – решили взяться за реконструкцию аутентичной музыки. Ребята стали первыми в своем амплуа: никто в Тюмени не брал в руки волынку. Да и сегодня их не так много в областной столице, не больше пяти.

"Я просто тусовался рядом с парнями. Мне сказали: "Покупай барабан". Так и оказался здесь. Мне с детства нравилось Средневековье. С класса пятого слушал In Extremo – это культовая группа нашего направления, только у них более тяжелая музыка, они добавляют электрогитары", - рассказал музыкант. 

Gilead  и In Extremo на сцене TeleClub Ekb. Фото из сообщества группы в соцсети "ВКонтакте"

В свое время играл в компьютерные игры и особенно в фэнтези-стиле. И потом я подумал, почему бы не сыграть на волынке. Это же круто, классный звук, здорово, очень не типично. Я просто купил волынку и научился на ней играть", - рассказал Александр Карамазов.

"А я просто купила арфу и научилась на ней играть. Мы все так – купили инструмент и научились на нем играть. Половина группы играть на инструментах не умела. Не знаю, как Паша нас слушал", - дополнила Маша Хэлс.

Ребята пояснили: у Павла Михалёва единственного есть образование звукорежиссера. Кстати, он единственный в группе, кто не прочел "Темную башню" Стивена Кинга. Этот бестселлер фантаста – знаковый для ребят.

"У Стивена Кинга есть произведение "Темная башня". В нем есть город Gilead. В этом городе смешались все времена. Мы взяли это название, потому что оно звучит благородно и отражает направление музыки. В Gilead все понамешано: и средневековая музыка, и электронная", - пояснил Айдар Аминов.

У тюменского Gilead  магическая дата основания - 11.11.11. В общем, все знаки  будто кричали – это путь к успеху.

"Нас объединяли общие увлечения и энтузиазм, помню, что было много гонора. Мы думали, что мы впереди планеты всей. Но тут дело в том, что, помимо участия в группе, мы еще и друзья", - пояснил барабанщик.

Medieval Groove Tour. Фото из сообщества группы в соцсети "ВКонтакте"

Волынка, барабаны, арфа, гитара, скрипка стали единым целым. А теперь может статься, что звуков прибавится. Если первый альбом, вышедший 1 января 2015 года, получился аутентичным сборником с популярными фолк-композициями, то свежий вышел с авторским качем.

"Второй альбом другой. Мы не постеснялись добавить электроники. В новом альбоме из 13 композиций примерно половина нашего авторства. Есть и полностью наши тексты и музыка", - рассказал Айдар Аминов.

Музыканты по-прежнему поют на разных языках. Находят текст и пишут к нему музыку или же пользуются дошедшими до коллектива табулатурами со средневековой мелодией.

Весна 2018-го открыла группе новые пути: с 23 марта по 4 апреля ребята отправятся во второй гастрольный тур. Группа даст свежий звук в новых городах своего присутствия. Тюменский Gilead  зазвучит в Перми, Пензе, Нижнем Новгороде, Рязани, Калуге, Орле, Курске, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Казани и снова в Москве. А в июле музыканты отправятся на Folk Summer Fest 2018.

И все же первыми Gilead  соберет тюменцев. Традиционно музыканты выступят в День Святого Патрика. Услышать ребят с новой концертной программой можно 18 марта в клубе "Байконур" (ул. М. Горького, 44/3), начало в 19 часов. В соцсетях уже бросили громкий клич поклонникам: "Дискотека для тех, кому за 700, продолжается!".

Александр Трофимов. Gilead. Фото из сообщества группы в соцсети "ВКонтакте"

Лина Орлова

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Теги: 8 марта , концерт , музыка
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