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Как создается аромат, тюменцам расскажет "Парфюмер"

14:27 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменский "Парфюмер" вновь собрал аншлаг. Фото из группы театра Дмитрия Ефимова «Европа» в соцсети "ВКонтакте"

Эксклюзивный аромат, авторская музыка, оригинальная танцевальная постановка - хореографический спектакль "Парфюмер" собирает зрителей на повторный показ в Тюменском драматическом театре с 24 по 30 января.

За 20 лет существования театра "Европа" коллектив поставил 20 хореографических спектаклей. Каждый публика ждет с нетерпением. "Парфюмер" же стал во многом особенным, признался художественный руководитель и основатель театра "Европа" Дмитрий Ефимов.

О загадочном и непостижимом "Парфюмере", о том, как распознать Гренуя в тюменском танцоре, как создавались музыка и французские духи, а также об юбилейном спектакле корреспонденту агентства "Тюменская линия" Дмитрий Ефимов рассказал накануне  повторных показов на репетиции спектакля.

- Какой спектакль из 20 было сложнее всего поставить?

- Такого нет - они все, как мои дети. Все по своему сложные, по своему любимые. Если немного перефразировать ваш вопрос, какой спектакль самый любимый? "Парфюмер" любимый, потому что последний. Этот спектакль я хотел сделать три года назад. Проблема была в главном герое.

Мне нужно было найти главного героя. Я хотел поставить сначала на другого парня, потом на брата (речь идет о ведущем артисте театра "Европа" Алексее Гончарове). И был Саша ( исполнитель главной роли Александр Фуртаев), который уже тогда был в труппе, я тогда не разглядел в нем главного героя.

- А как все-таки увидели в нем Гренуя?

- Ой, не знаю. Просто однажды сказала ему: "Саш, давай попробуем". И мы начали репетировать. И с третьей репетиции я понял, что это он.

- А как возникает это понимание?

- Думаю, что это, скорее, интуиция. Этот спектакль мы сыграли 24 раза и плюс сейчас 10 спектаклей. И билетов уже нет. Остались на балконах. Внизу все выкуплено. Сейчас мы повторим спектакль на сцене драмтеатра. А затем его можно будет посмотреть на нашем сайте в свободном доступе.

- Почему взялись именно за "Парфюмера"?

- 10 лет назад вышел фильм. 15 лет назад я прочел роман, потом книгу, записки... Восемь лет назад мы познакомились с моей девушкой, она теперь живет в Париже. Пять лет назад у нас родилась дочь. Сейчас живем в Париже.

В общем, все это связано, все близко и импонирует мне. Просто мне безумно понравился роман, книга, фильм - все актеры. Лет пять назад, когда я пересматривал фильм, мне очень захотелось поставить хореографию. Но нужно было найти главного героя. Придумал сценографию, постановку.

- Уже все нарисовали в воображении и на бумаге?

- Да. Оставалось найти главного героя. "Парфюмера" ставили полгода: ежедневные тренировки по три часа. Ближе к премьере и когда спектакль уже пошел, тренировки длились по шесть часов каждый день. Сегодня в "Парфюмере" задействованы 80 человек плюс закулисные работники.

Музыку для "Парфюмера" сочинил композитор театра "Европы" Кирилл Бурудулёв: он написал около 80% музыки. Мы работаем с ним около трех лет. Раньше мы просто находили музыку и платили за нее. То есть впервые за 20 лет театра это полностью наш спектакль, с авторской музыкой.

- Не могу разобраться, кто какую роль в "Парфюмере" играет. Ну с Гренуем понятно, а остальные?

- Я подскажу: в "Парфюмере" есть только одна роль - это роль человека, который создает аромат. В спектакле показано то, как создается аромат.

- Кстати, насчет аромата. Духи созданы специально к спектаклю? (Прим. автора - эксклюзивный нишевый аромат создан компанией Male Parfum, его автором стала французский парфюмер Ирина Реза).

- Да, это правда. Вы не поверите где - в Грассе, мировой столице парфюмерии. Вы сможете этот аромат купить в фойе театра.

- Я читала, что выпустили ограниченное количество этих духов...

- Да. Осенью их уже не было. Сейчас привезли еще 30 штук.

Автор наших духов уже делала аромат для какого-то спектакля в Париже. Мы были вторыми. Через мою знакомую в Москве Ирина узнала, что мы ставим "Парфюмера". Так мы решили создать аромат к спектаклю.

Ирина привезла сначала 10 разных парфюмерных масел. Я отбирал, что мне нравится. В общем, из 10 масел мы составили тот аромат, который теперь мы с Ириной составили вместе. Очень крутой стойкий запах - тому что это настоящий парфюм. Иногда я пользуюсь этим ароматом сам.

- Мужской или женский аромат?

- Это унисекс. Специально так задумали.

- Как и в оригинале литературного произведения?

- Совершенно верно.

Лина Орлова

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Теги: Дмитрий Ефимов , Европа , Закулисье , спектакль , Тюменский драматический театр , хореография
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