Василий Пустыльников: кукольник – это актер-многостаночник

Василий Пустыльников: кукольник – это актер-многостаночник. Фото ИА "Тюменская линия"

Аншлаговая новогодняя программа открыла 2018 год в тюменском театре кукол. Впереди артистов ждет три гастрольных тура и участие в Международном фестивале "Петрушка Великий" в Екатеринбурге.

О внутреннем мире кукольного театра Тюмени с корреспондентом ИА "Тюменская линия" беседовал его директор Василий Пустыльников.

- Вы не считаете, что в Новый год обостряется конкуренция театров?

- Конечно, да. В нашем тюменском концертно-театральном объединении есть внутренняя конкуренция. И филармония, и театры ставят новогодние представления для детей. В Новый год все забираются на нашу аудиторию – и филармония привозит гостей с новогодними постановками для детей, и драма ставит в этом году "Снежную королеву", и тобольский театр у нас играли "Дюймовочку" в Новый год. Хотя мы этот водораздел не нарушаем и взрослые спектакли никогда не ставим.

- А ведь есть замечательный театр кукол для взрослых. Не желаете ввести в репертуар нашего театра такой спектакль?

- В свое время, когда телевидение не было так развито, не было видеосалонов, когда вообще видео не было, в кинотеатрах синематограф отставал, у нас были постановки для взрослых, и публика ломилась к нам. Но пришло время - видео перехлестнуло. И так сложилось сегодня, что мы работаем в основном на детскую аудиторию. В менталитете наших зрителей укоренилось, что кукольный театр – это для детей. Лет десять назад мы пытались это дело снова возобновить, но поломать стереотип не получилось и мы отступились. Некоторые наши коллеги продолжают ставить спектакли для взрослых.

Дело еще в том, что каждому учреждению выдается план по зрителю – у нас очень большой план, нам нужно привлечь 119 тысяч зрителей в год. И начинать экспериментировать не резонно – будут пустые залы, и мы будем капитально отставать. Если бы не было таких больших планов, мы продолжили эксперимент и отбивали аудиторию взрослого зрителя. Сейчас в целом происходит коммерциализация театров, поэтому работают другие механизмы.

- Есть ли в театре приглашенные мастера театрального искусства?

- Осенью была сдача спектакля по А.С. Пушкину "Золотой петушок", который создала постановочная группа из нижегородского академического театра кукол. У нас с перчаточной куклой мало спектаклей. Потому мы пригласили режиссера Елену Османову. Спектакль пользуется успехом и его великолепно встречают дети. Это школьная программа, такая зацепочка для педагогов, чтобы они привели детей на сказку Пушкина. Дети сейчас не любят читать, а когда они смотрят спектакль, то знакомятся с классикой.

Ребенок запоминает походы в театр, а родителям необходимо, чтобы ребенок с теплом вспоминал свое детство.

Дети запоминают яркие, эмоциональные события, и поход в театр он будет помнить – это дает теплоту взаимоотношений между детьми и родителями. К тому же появляется предмет для разговора – обсуждение сюжета спектакля. Это сближает родителей и детей.

Ведь сейчас родители зачастую заняты – кто-то на двух работах, кто-то на дополнительном заработке, а на детей мало времени остается. И ребенок сам по себе, родители сами по себе, но в такие моменты должно быть единение.

- Актер тюменского театра кукол где-то дополнительно учится мастерству?

- Вообще, ни один театр – ни драматический, ни музкомедии, ни оперы и балета – не дружны как кукольники. Мы все друг друга знаем, переписываемся, выходим в конференции в скайп. Кукольное братство – более тесное и простое во взаимоотношениях.

Вы знаете, самый универсальный актер – это актер-кукольник. Он отлично работает и в драматическим плане, и с куклой – у них в руках все оживает. Кукольник – это актер-многостаночник, который умеет и танцевать, и петь, и играть в живом плане, с куклами, с предметами.

Например, в спектакле "Мишуткина елка" используется открытый способ кукловедения. Часто бывает, что артист куклу таскает, а актер сам по себе, кукла сама по себе. Вы не ловили себя на мысли, когда в спектакле актера не замечаешь, а только куклу, и, кажется, что это она сама воет (Прим. автора – имел в виду персонажа Волка из спектакля "Мишуткина елка"), говорит и так далее? Это слияние актера с куклой – это и есть высокое мастерство кукловождения.

Ирина Ромашкина