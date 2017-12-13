Премьера "Мишуткина елка" соберет полные залы в тюменском театре кукол

Премьера «Мишуткина елка» собирает аншлаги в тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия"

С трех театральных звонков колокольчика начался новый спектакль "Мишуткина елка" Тюменского театра кукол, который артисты презентуют к Новому году. Первые показы для юного зрителя пройдут в малом зале 16 декабря.

Впервые услышала театральные звонки Саша Петрова. Ей понравились все герои, а особенно само действо: было весело наблюдать, как лесные жители все вместе пытались разбудить Мишутку. Даже ее Зайка поучаствовала в пробуждении медвежонка. А Ворона напомнила, как летом на даче у ее крестной громче всех птиц кричали вороны. Крестная мама Саши Елена Григорьева тоже впечатлена работой. Спектакль вызывает детскую радость встречи Нового года, считает она.

"Живо и не затянуто. Как будто участвуешь в спектакле и будто окунаешься в детство. Артисты включают воображение зрителя. Забываешь, что декорации искусственные, как будто в лесу побывал", - рассказала она.

Премьера «Мишуткина елка» собирает аншлаги в тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия"

Сказочная история случилась с лесными жителями зимой, но началась она летом. Случайно в игре в прятки на летней опушке леса Зайчонок узнал, что его друг Мишутка ни разу не встречал Новый год: не видел снега, не играл в снежки, не лепил снеговиков и никогда не наряжал елку. Друзья решили, что нужно это исправить: разбудить медвежонка посреди зимы хотя бы на часок, чтобы Мишутка встретил Новый год.

Крикливая Ворона сразу назвала эту затею напрасным трудом, так и каркала по всему малому залу театра, своим криком рассмешила и детей, и взрослых. Но Зайчонок не унимался: он прыгал и скакал по теремку Мишутки, позвал на помощь Волчонка, который стал выть у окна заснеженного дома. Еще веселее стало, когда на помощь пришел Лосенок – он топал копытами и стучал в окошко рогами. Но и это не помогало. И тогда ключевую роль в пробуждении Мишутки сыграли зрители. Герои спектакля попросили о помощи - хором ребята разбудили медвежонка.

﻿ Премьера «Мишуткина елка» собирает аншлаги в тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Представление в одном действии длится около 40 минут. Режиссер-постановщик Сергей Кузин рассказал, что он написал пьесу специально к новогодней поре.

"Театр открывает миры: ребенок прикоснется к пониманию театра, увидит прелесть анимации, как театр рождается на его глазах", - сказал автор.

Он учитывал, что работает на разновозрастную аудиторию: спектакль должен нравиться и детям, и их родителям. Сказочную историю рассказывают мальчик-морячок Саша и девочка-кукла Женя: артисты одеты в стилистике советского мультфильма. Режиссер и художник отталкивались от образов с рождественских открыток.

"Я сам в советское время носил костюм такого морячка, а у девочек были такие голубенькие платья. Это почти вневременная стилистика. Нам хотелось взять все то светлое и приятное по настроению, что ассоциируется с рождественским и новогодним праздником", - поделился Сергей Кузин.

Сценографией, куклами и костюмами актеров для спектакля занималась художник-постановщик Светлана Бажко. Она хорошо знает специфику малого зала, считает режиссер. Характеры для героев автор пьесы Сергей Кузин писал под актеров. Он рассказал, что часто берет в свои спектакли актеров Александра Бердникова и Евгению Глухих. По его словам, эти артисты способны создавать абсолютно разные характеры своим героям. Евгения Глухих выступила в роли Зайчонка, а Александр Бердников исполнил роли Мишутки, Вороны, Волчонка, Лосенка, быстро перевоплощаясь из персонажа в персонаж.

Премьера «Мишуткина елка» собирает аншлаги в тюменском театре кукол. Фото ИА "Тюменская линия"

"Это настоящие мастера сцены. Они способны создавать разные характеры и хорошо работают живьем, в идеале владеют кукловождением, моментально умеют переключаться. Учитывая их индивидуальность, я создавал героев пьесы", - рассказал автор.

Режиссер рассказал, что для него очень важно подобрать музыку к спектаклю, которая создаст должное настроение. Случайно он услышал по радио композицию в исполнении инструментального ансамбля "Рококо". Так "Мишуткина елка" стала целостной историей со знаком качества советского мультфильма.

Премьерный показ для юного зрителя пройдет в малом зале тюменского театра кукол 16 декабря. Как рассказал директор театра Василий Пустыльников, спрос на камерную постановку аншлаговый до февраля. Дополнительно артисты презентуют "Мишуткину елку" в детских садах Тюмени.

Ирина Ромашкина