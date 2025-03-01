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В службе занятости Тюменской области открыто более 17,6 тысячи вакансий

Общество, 10:39 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 17,6 тысячи вакансий открыто в службе занятости Тюменской области. Среди востребованных специалистов – монтажники. Организации примут 308 монтажников технологических трубопроводов, им готовы платить до 106 тыс. 871 рублей. Специалисты по монтажу стальных и железобетонных конструкций будут получать до 85 тыс. рублей, требуется 95 специалистов.

Как сообщает "Вслух.ру", также требуются специалисты монтажа по кабельным сетям с зарплатой до 79 тыс. Есть 12 мест для монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, для них заработок до 70 тыс. рублей. Такой же доход для работников наружных трубопроводов, нужен один специалист.

Также открыты вакансии для 486 монтажников без указания профиля с зарплатой до 71 тыс. руб.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 146 рабочих специальностей и 176 профессий служащих.

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# монтажники , центр занятости населения

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