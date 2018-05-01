В Ярково пройдет областной Акатуй

фото администрации Ярковского района фото администрации Ярковского района

Областной Акатуй – весенний праздник чувашей, посвященный земледелию, - пройдет в Ярково 10 июня, сообщает администрация Ярковского района.

На праздник съедутся делегации из 10 районов юга области, мест компактного проживания чувашей и Чувашской Республики.

На празднике ярковчан и гостей села ждет несколько тематических площадок.

Город мастеров, где пройдут мастер-классы для всей семьи по национальной чувашской вышивке крестом и гладью, бисероплетению и народным танцам.

Выставка изделий декоративно-прикладного искусства, народного художественного промысла и ремесла, национальной кухни.

На сцене выступят популярные творческие коллективы и артисты тюменского региона и гости из Чувашской Республики.

На спортивной арене можно будет попробовать свои силы в гиревом спорте и армрестлинге, лазанию по столбу, национальной эстафете.

Пройдет турнир по борьбе на поясах кережу.

Кульминацией праздника станет обрядовый круговой хоровод.