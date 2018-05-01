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В Ярково пройдет областной Акатуй

Общество, 09:10 21 мая 2018

фото администрации Ярковского района

Областной Акатуй – весенний праздник чувашей, посвященный земледелию, - пройдет в Ярково 10 июня, сообщает администрация Ярковского района. 

На праздник съедутся делегации из 10 районов юга области, мест компактного проживания чувашей и Чувашской Республики.

На празднике ярковчан и гостей села ждет несколько тематических площадок.

Город мастеров, где пройдут мастер-классы для всей семьи по национальной чувашской вышивке крестом и гладью, бисероплетению и народным танцам.

Выставка изделий декоративно-прикладного искусства, народного художественного промысла и ремесла, национальной кухни.

На сцене выступят популярные творческие коллективы и артисты  тюменского региона и гости из Чувашской Республики.

На спортивной арене можно будет попробовать свои силы в гиревом спорте и армрестлинге, лазанию по столбу, национальной эстафете.

Пройдет турнир по борьбе на поясах кережу.

Кульминацией праздника станет обрядовый круговой хоровод.

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# праздник , чуваши , Ярково

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