Музей-заповедник на озере Андреевском обещает гостям волшебную ночь

Фото museum-72.ru/ Фото museum-72.ru/

Волшебную ночь обещает своим гостям археологический музей-заповедник на озере Андреевском 19 мая. Каждый желающий сможет побыть либо средневековым рыцарем, примерить его доспехи и пострелять из его лука, либо археологом, участвующим в раскопках.

"Наш лозунг – "Открытый музей для открытых людей", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заведующая археологическом музеем-заповедником Наталья Хвостанцева. - Тенденция развития нашего музея в том, что мы сразу погружаем людей в атмосферу той эпохи, с которой знакомим. У нас есть очень интересная выставка "В арсенале древних воинов", где мы показываем костюмы, оружие, доспехи воинов XII-XVI веков. Экспозиция открытая. Здесь можно не только трогать многое руками. Можно даже примерить воинские доспехи, сделать фото, а потом пойти на древнее стрельбище и пострелять из лука или арбалета".

Столь же притягательна новая экспозиция "Мифы о земном пути народов Севера". Основу ее составляют культовые предметы из фондов Тобольского музея.

"Это уникальные предметы – подлинные вещи шамана, которые нигде еще не выставлялись, - пояснила Наталья Хвостанцева, - наша тема – мы расскажем и покажем".

Ну а почувствовать себя кочевником каждый сможет, пройдя в "Открытый чум". На уличной интерактивной площадке посетители встретятся с хозяином чума, который поведает о традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, их семейно-бытовых, воспитательных традициях, культуре проживания в экстремальных условиях Севера. Его рассказ-легенда о "Золотой бабе", о тайнах древнего святилища под звуки бубна не оставят никого равнодушным.

Те, кто интересуется археологией, может пройти тропой предков к древнему памятнику археологии "Андрюшин городок". Потом прийти на интерактивную площадку найти артефакты в импровизированном раскопе, посидеть у костра, полежать в палатке, ощутить, как живут археологи.

Кроме того, будут работать мастер-классы, где можно будет попробовать себя в гончарном и ткацком искусстве, изготовить себе куклу-оберег.

Международная акция "Ночь музеев" пройдет в Тюмени в ночь с 19 по 20 мая.

Борис Олейник