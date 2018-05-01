АО "Транснефть-Сибирь" проверило готовность флота к навигации

Фото АО «Транснефть – Сибирь» Фото АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило подготовку водного транспорта к навигации 2018 года. Подготовка шла в соответствии с ежегодным планом мероприятий. В настоящее время готовность флота к навигации составляет 100%.

Филиалы акционерного общества располагают 35 единицами водного транспорта, в числе которых 25 единиц самоходных судов: восемь буксиров, 10 служебно-разъездных катеров, нефтесборщик, водолазный бот, пять судов на воздушной подушке, а также 10 единиц несамоходных судов (баржи).

Речной транспорт имеется в Уренгойском, Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Урайском, Тобольском, Тюменском управлениях магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ).

На территории юга Тюменской области и ХМАО-Югры АО "Транснефть – Сибирь" начинает навигацию с середины мая. В Уренгойском УМН (ЯНАО) навигация открывается с 1 июня.

Речной транспорт используется для перебазировки транспортных средств, специальной техники и технологического оборудования, а также для доставки специального персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов. В основном навигация ведется на реках Пур, Таз, Обь, Иртыш, Конда, Тура, Тобол, Исеть, Тавда.