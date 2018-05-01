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На Ямале открылась новая птицефабрика

Экономика, 09:21 21 мая 2018

фото ИА "Север-пресс"

Жителям Ноябрьска станут доступны куры, выращенные на местной птицеферме. В городе начало работу ООО "Агрокомплекс Самсон" -  современный сельскохозяйственный комплекс с замкнутым циклом производства, сообщает правительство ЯНАО. 

Первую тысячу кур породы Браун Ник на предприятие завезли из Омска. Как рассказал руководитель птицефермы Евгений Самсонов, к середине июня на комплексе ожидается прибавление – с сургутской птицефабрики завезут около 1,5 тыс. инкубационных яиц бройлера. Этих кур мясной породы на предприятии планируется держать около пяти тысяч. Всего на птицеферме планируют содержать более 7 тыс. птиц.

"Самсон" расположен в отдельном здании в промышленной зоне города, приобретенном в сентябре 2017 года. Помещение адаптировали для производства – оборудовали цеха для содержания птиц, инкубационный и забойный цеха, а также специальный цех для изготовления комбикормов. Общая площадь производственных помещений – 2 тыс.100 кв. метров. 

На продажу в магазины города предприятие планирует поставлять свежее мясо цыплят-бройлеров и свежее яйцо диетическое.

Руководитель птицефермы отметил, что уже найден покупатель на пух и перо птицы – этот материал используют при изготовлении подушек.

Еще одно направление агрокомплекса – выращивание шампиньонов в гидропонных теплицах. Замкнутый цикл производства позволит часть выращенной продукции направлять на корм для птиц.

Идет подготовка помещения и наладка оборудования для выращивания грибов.  

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# грибы , Ноябрьск , птицефабрика , Ямал

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