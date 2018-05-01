В Тюмени появилась новая вечнозеленая аллея

В Тюмени появилась новая вечнозеленая аллея. Фото ТюмГМУ В Тюмени появилась новая вечнозеленая аллея. Фото ТюмГМУ

Двадцать елей посадили руководители медицинских учреждений Тюменской области – представители Тюменской общественной организации выпускников Тюменского государственнного медицинского университета.

Новую хвойную аллею заложили в сквере рядом с Тюменским медицинским университетом. Экологическая акция прошла впервые и символизировала связь нескольких поколений врачей, их тесное взаимодействие со студенчеством, связь медицинского образования и практического здравоохранения региона.

"Мы пригласили к участию своих выпускников, которые работают в Тюмени. Откликнулись многие, и это очень важно. Наш вуз очень молодой, в этом году нам исполняется 55 лет. Для медицинского вуза это очень мало и, конечно, нам есть к чему стремиться, развиваться. Мы рады, что помочь в этом нам могут наши выпускники", - рассказала ректор университета, академик РАН Ирина Медведева.

Выпускники вуза поделились позитивными эмоциями: благодаря участию в акции они не только украсили территорию вуза, но и увидели давних друзей.

"Мне очень приятно видеть сегодня своих коллег и почувствовать себя с ними хоть чуть-чуть студентом", - сказал главный психиатр Тюменской области, главный врач областной клинической психиатрической больницы, председатель Организации выпускников Тюменского ГМУ Евгений Родяшин.

Студенты отметили, что акция объединила выпускников прошлых лет, выпускников настоящего и даже выпускников будущего.

"Приятно видеть, что люди, которые закончили медицинский вуз, теперь успешные люди, которые занимаются любимым делом и до сих пор с трепетом относятся к университету. Хочется чтобы наш вуз процветал, и всегда гордился своими выпускниками", - отметила студентка 6 курса Ксения Сидоренко.

Пользу экологической акции отметили горожане. По мнению тюменцев, медики подали хороший пример жителям города и уверены, что за облагороженной территорией будет надлежащий уход, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.