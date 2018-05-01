Мошенник похитил деньги у доверчивой тоболячки

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тобольске мошенники похитили у местной жительницы деньги под предлогом оплаты процента за выигранный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба УВМД по Тюменской области, потерпевшей на телефон пришло смс с оповещением о выигрыше автомобиля. Перейдя по ссылке, указанной в сообщении, она убедилась, что информация достоверная и позвонила по номеру, указанному на сайте. Ответивший мужчина подтвердил, что она является победителем и может забрать автомобиль в Москве или получить наличные деньги. Потерпевшая решила взять денежные средства.

Однако для получения выигранной суммы мошенник попросил пополнить баланс телефона на сумму в размере 0,5% от стоимости автомобиля. По предварительным подсчетам это составило 10 тыс. рублей. Стороны договорились осуществить операцию через банкомат. Женщина, выполнив все условия, так и не дождалась выигрыша, при этом деньги с ее счета были списаны.

В настоящее время полиция ведет поиск фигуранта и рекомендует жителям Тобольска быть более бдительными.