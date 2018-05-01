Пожарные обследуют тобольские школы и детские сады

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50 школ и 41 детский сад в Тобольске и Тобольском районе планируют обследовать представители ГУ МЧС России по Тюменской области к началу нового учебного года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты оценят состояние электросетей и электроустановочных изделий, дадут рекомендации по безопасному применению электроприборов.

Особое внимание уделят состоянию и содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов. Пожарные также проверят исправность установленной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. В образовательных учреждениях сигнал от системы пожарной сигнализации должен дублироваться на пульт подразделения пожарной охраны без участия человека.

Школы и детсады должны также иметь достаточное количество исправных огнетушителей, наглядную информацию по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать при возникновении ЧС.