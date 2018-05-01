В Нягани мужчина из-за ревности зарезал жену

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жены, сообщает СУ СК РФ по Югре.

По данным следствия, 20 мая между супругами на почве ревности произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Смерть потерпевшей наступила на месте преступления.

Проводятся следственные действия.

Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, биологические и генетические судебные экспертизы.

Следователи допрашивают подозреваемого, а также родственников и знакомых семьи.

Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.