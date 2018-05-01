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В Нягани мужчина из-за ревности зарезал жену

Происшествия, 19:21 21 мая 2018

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жены, сообщает СУ СК РФ по Югре. 

По данным следствия, 20 мая между супругами на почве ревности произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Смерть потерпевшей наступила на месте преступления.

Проводятся следственные действия.

Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, биологические и генетические судебные экспертизы.

Следователи допрашивают подозреваемого, а также родственников и знакомых семьи.

Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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# Нягань , ревность , убийство , Югра

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