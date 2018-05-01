Тюменцы заняли призовые места на фестивале экстремальных видов спорта

фото - «Союз экстремальных видов спорта» фото - «Союз экстремальных видов спорта»

Тюменец Максим Богородицкий вошел в финал соревнований дрифт-пилотов Урала. Участники прошли 600 метров в заносе на "заряженных" болидах в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2018" 20 мая.

Отсутствие в Тюмени специальной трассы не помешало организаторам собрать спортсменов со всего Уральского федерального округа, сообщает Союз экстремальных видов спорта. Первое место занял Павел Панарин из Челябинска, вторым стал омич Глеб Шааб.

фото - «Союз экстремальных видов спорта» фото - «Союз экстремальных видов спорта»

Продолжением программы стали бои по правилам ММА – в клетке встретились семь пар бойцов в разных весовых категориях. Поединки вошли во Всероссийскую серию турниров Ambitions Fighting Championship. Первое место досталось Александру Штину из Талицы, болевым приемом победившему Данилу Букреева из Магнитогорска. Второе и третье места заняли тюменцы Вальмир Галиев и Рашад Галайчиев.

фото - «Союз экстремальных видов спорта» фото - «Союз экстремальных видов спорта»

Также в рамках "Экстрим ЭКСПО-2018" в Тюмени впервые состоялись всероссийские соревнования в одной из самых зрелищных и технически сложных велосипедных дисциплин – BMX Flatland. На площадку вышли лучшие представители "флетлэнда" из семи городов России – Топ-10 спортсменов страны. Участие в соревнованиях приняли победители и финалисты российских и мировых чемпионатов по BMX Flatland. Отбор участников проводил Антон Коновальцев – абсолютный чемпион Тюменский области по ВМХ Flat.

фото - «Союз экстремальных видов спорта» фото - «Союз экстремальных видов спорта»

На специально подготовленной площадке представители черлидинга продемонстрировали мастерство партнерского станта и акробатики. "Тюменский черлидинг занимает хорошую позицию на всероссийском уровне – сборная команда ТюмГУ входит в Топ-5 России. Последние четыре года черлидинг в Тюмени развивается особенно активно: в конце июня юниоры поедут выступать на чемпионат Европы", – отметил главный тренер сборной ТюмГУ по черлидингу Александр Шмонин.

фото - «Союз экстремальных видов спорта» фото - «Союз экстремальных видов спорта»

В 2018 году фестиваль "Экстрим ЭКСПО" пройдет в Тюмени трижды – в мае, июне и июле, и представит серию крупных фестивалей, сочетающих в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу.