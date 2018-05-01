В ТюмГУ станет больше бюджетных мест

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На 37 увеличится число бюджетных мест на социогуманитарные направления ТюмГУ в 2019/20 учебном году, сообщает пресс-служба вуза.

Также на 15 мест больше станет на IT-направлениях подготовки, на восемь увеличен бюджетный набор на естественнонаучных направлениях.

Коллегия Министерства образования и науки РФ утвердила контрольные цифры приема в вузы на 2019/20 учебный год.

Так, в 2019 году абитуриенты ТюмГУ смогут рассчитывать на 1 тыс. 934 бюджетных места в рамках различных программ очного образования.

На очном бакалавриате и специалитете в ТюмГУ бесплатно смогут учиться 1 тыс. 395 человек. Из них 957 в Тюмени и 438 - в ишимском и тобольском филиалах. В магистратуре ТюмГУ на очном отделении выделено 569 бюджетных мест.

По сравнению с 2018 годом это на 41 место меньше. Существенное уменьшение наблюдается по таким группам направлений, как "Науки о Земле", 40 мест, "Биологические науки", 40 мест, незначительно меньше будет бюджетный набор на "Химию", "Техническую физику", "Математику".

Зато увеличится набор на гуманитарные направления подготовки: педагогика, история, языкознание и другие.

Отметим, что при формировании объемов и структуры контрольных цифр приема в Минобрнауки учитывали демографическую ситуацию и кадровую потребность по приоритетным направлениям подготовки, прежде всего в сферах информационных технологий, естественных наук, гуманитаристики, образования и здравоохранения.

Кроме того, уменьшение количества бюджетных мест позволит повысить качество приема в университет.