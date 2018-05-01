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Тюменцу грозит двадцать лет тюрьмы за двойное убийство

Происшествия, 14:40 22 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в двойном убийстве, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, пьяный  обвиняемый поссорился с супругой и ударил ее ножом. 38-летняя женщина скончалась на месте.

На звуки ссоры из соседней комнаты вышла 18-летняя подруга дочери от первого брака погибшей женщины, о присутствии которой обвиняемый не знал. Испугавшись, что девушка сможет изобличить его в совершении убийства, мужчина ее убил.

После убийства мужчина похитил принадлежащие супруге драгоценности и личные вещи на сумму более 40 тыс. рублей, а также банковскую карту, с которой в последующем похитил 50 тыс. рублей. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле "Mutsubishi COLT" убитой девушки.

Злоумышленника задержали в Курганской области. Мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Похищенное имущество было изъято при задержании.

По решению суда мужчина был заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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# убийство

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