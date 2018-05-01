Аферист от имени девушки выманил у тюменца почти сто пятьдесят тысяч рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, похитившего у тюменца более 147 тыс. рублей, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 26-летний житель Краснотурьинска зарегистрировался в социальной сети "Друг вокруг" от имени вымышленной девушки. Мошенник знакомился в социальной сети со случайными пользователями и, сообщая гражданам информацию о якобы возникших сложных жизненных проблемах, вымогал у них деньги.

На уловки мошенника попался один из жителей Тюменского района, который различными платежами перечислил злоумышленнику более 147 тыс. рублей. Когда мужчина понял, что общается с мошенником, он был вынужден обратиться за помощью в полицию. В ходе следствия злоумышленник признал свою вину.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.