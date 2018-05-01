Лучшие футбольные кричалки к ЧМ-2018 выбрали в Волгограде

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"Нам запомнится надолго: Мундиаль! Россия! Волга! И летом в сердце волгоградца цифры 2018!" — именно эта футбольная кричалка победила в конкурсе "ВО — дает!", который провела Волгоградская областная библиотека для молодежи в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщает Национальный туристический портал.

Четверостишие придумала жительница Волгоградской области Алла Чернобривец, которая получила главный приз конкурса — футбольный мяч с автографами волгоградских футболистов.

Второе и третье место досталось не менее звучным призывам: "Как я рад, как я рад — футбол приехал в Волгоград! Раз вам гол, два вам гол, будет зрелищный футбол!" и "Без победы не уйдем мы, будем биться до конца! Ведь российская команда в нашем сердце навсегда!".

Волгоградцы уверены, что футбольные кричалки разойдутся среди болельщиков, станут популярными на трибунах всех стадионов, зарядят болельщиков и футболистов энергией и помогут сборной России по футболу выступить отлично.

Волгоград примет четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства: 18 июня на "Волгоград Арене" встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия — Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.

В дни мундиаля на Центральной набережной Волгограда также пройдет грандиозный Фестиваль болельщиков, который станет лучшим местом для просмотра матчей ЧМ-2018 за пределами стадиона.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.