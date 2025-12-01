  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Трансляция пресс-конференции "Безопасный Новый год"

Общество, 10:29 23 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Безопасный Новый год", посвященной сохранению безопасности в период длительных выходных, начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: главный внештатный специалист диетолог Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева; начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов; главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения Тюменской области, врач тюменской скорой медицинской помощи Ирина Сковбель; начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков.

