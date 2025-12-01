Трансляция пресс-конференции "Безопасный Новый год"
Трансляция пресс-конференции "Безопасный Новый год", посвященной сохранению безопасности в период длительных выходных, начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: главный внештатный специалист диетолог Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева; начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов; главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения Тюменской области, врач тюменской скорой медицинской помощи Ирина Сковбель; начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков.