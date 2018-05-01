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Два случая клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области

Общество, 15:13 22 мая 2018

фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области

2 тыс. 915 жителей Тюменской области, в том числе 704 ребенка, обратились в медицинские учреждения по поводу укуса клеща на 21 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не выявлено.

С начала сезона, с 26 марта, случаи присасывания клещей зафиксированы на всех административных территориях области.

Наибольшее число зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.

Обращаемость пострадавших от укусов клещей снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 3,8 тыс. га, из них в рамках летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га.

Запланировано обработать от клещей более 6 тыс. га, в том числе все учреждения летнего отдыха и оздоровления для детей, с проведением контроля качества обработок на 1 тыс. га.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# акарицидная обработка , боррелиоз , горячая линия , клещи , Роспортребнадзор

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