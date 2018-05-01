Филиппинец мачетой отбил сына у крокодила

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Житель филиппинского города Балабак спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра, мачете, сообщает ИА "Метеовести" со ссылкой на издание Manila Bulletin.

Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мать увидела, что крокодил тащит сына к воде, позвала мужа. Тот схватил мачете и кинулся на помощь.

Рептилия успела затащить юношу на мелководье. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына.

Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника. После этого он оставил их в покое.

При борьбе с крокодилом мужчина получил более тяжелые ранения, чем его сын. Обоих доставили в больницу для лечения.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.