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Филиппинец мачетой отбил сына у крокодила

Общество, 20:01 22 мая 2018

фото ИА "Метеовести"

Житель филиппинского города Балабак спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра, мачете, сообщает ИА "Метеовести" со ссылкой на издание Manila Bulletin.

Рептилия подкралась к подростку, когда тот готовил моторную лодку к рыбалке. Мать увидела, что крокодил тащит сына к воде, позвала мужа. Тот схватил мачете и кинулся на помощь.

Рептилия успела затащить юношу на мелководье. Мужчина бросился на крокодила и попытался освободить сына.

Через несколько минут ему удалось воткнуть нож в глаз хищника. После этого он оставил их в покое.

При борьбе с крокодилом мужчина получил более тяжелые ранения, чем его сын. Обоих доставили в больницу для лечения.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

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# крокодил , мачета , Филиппины

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