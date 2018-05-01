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Депутаты Тюменской областной думы соберутся 7 июня на внеочередное заседание

Политика, 18:16 29 мая 2018

admtyumen.ru

Тюменская областная дума после отставки губернатора Владимира Якушева собирает членов регионального парламента 7 июня на внеочередное заседание.

18 мая президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию тюменского губернатора Владимира Якушева и назначил его министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Врио главы региона назначен Александр Моор. 

"Всех депутатов просят по возможности собраться 7 июня. Если будет кворум, это две трети от 48 депутатов облдумы, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание", — пояснили в думе.

Время начала заседания —  10 часов по местному времени.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , облдума

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