Путин назначил Якушева на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Владимир Путин. Фото kremlin.ru Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Якушева на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Тюменской области по собственному желанию", - говорится в документе.

Полный список нового состава правительства можно посмотреть здесь.