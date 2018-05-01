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Путин назначил Якушева на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Политика, 17:19 18 мая 2018

Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Якушева на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, соответствующий указ размещен на сайте  Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Тюменской области по собственному желанию", - говорится в документе.

Полный список нового состава правительства можно посмотреть здесь

admtyumen.ru

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# Владимир Путин , Владимир Якушев , назначение , указ

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