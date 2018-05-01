Квитка: профессионализм Якушева позволит на федеральном уровне решать важнейшие задачи в сфере строительства и ЖКХ

Иван Квитка. Фото tyumen.er.ru Иван Квитка. Фото tyumen.er.ru

За годы работы губернатором Тюменской области Владимир Якушев приобрел большой управленческий опыт и заслужил высокую степень доверия у населения.

Об этом сказал депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя назначения в новом кабинете министров.

Он выразил уверенность, что профессионализм Владимира Якушева позволит ему быть максимально полезным на посту министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Иван Квитка подчеркнул, что правительству страны предстоит реализовывать указ президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", где четко обозначены вопросы строительства.

"Опыт в этой сфере у Владимира Якушева очень большой. Регион является лидером среди субъектов РФ по многим направлениям, в том числе и в строительной отрасли. Объем строительных работ в области - более 188 миллиардов рублей, в расчете на душу населения он в 2,5 раза превысил среднероссийский уровень. Всего в рамках реализации жилищных программ за прошлый год улучшили условия проживания 2014 семей области. Системно ведется расселение жилищного фонда, признанного аварийным. Во многих районах программа успешно завершена", - добавил он.

Иван Квитка особо отметил достижения Тюменской области в развитии коммунального хозяйства и создании комфортной городской среды. В регионе проводится целенаправленная работа по модернизации объектов ЖКХ, продолжается реализация мероприятий для обеспечения населенных пунктов региона качественной питьевой водой. Почти 90 % жителей обеспечены чистой питьевой водой, во всех районных центрах и городах имеются водоочистные сооружения.

"Считаю, профессионализм Владимира Якушева позволит ему на федеральном уровне решать важнейшие задачи в сфере строительства и ЖКХ", - добавил депутат Госдумы.