Путин назначил врио главы Тюменской области Александра Моора
Александр Моор. Фото пресс-службы администрации Тюмени
Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора, сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тюменской области", — говорится в указе.
18 мая Путин принял отставку по собственному желанию тюменского губернатора Владимира Якушева и назначил его министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.