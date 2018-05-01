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Путин назначил врио главы Тюменской области Александра Моора

Политика, 15:19 29 мая 2018

Александр Моор. Фото пресс-службы администрации Тюмени

Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тюменской области", — говорится в указе.

18 мая Путин принял отставку по собственному желанию тюменского губернатора Владимира Якушева и назначил его министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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# Александр Моор , Владимир Путин , назначение

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