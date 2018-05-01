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Врио главы Тюменской области назвал главную задачу на новом посту

Политика, 15:54 29 мая 2018

admtyumen.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что главной задачей на своем посту видит сохранение преемственности и продолжение всех важных для региона программ.

"На период до избрания губернатора Тюменской области считаю важным продолжить реализацию всех проектов, которые были начаты Владимиром Якушевым, сохранить преемственность и команду", - рассказал он корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Президент РФ Владимир Путин 18 мая подписал указ о прекращении полномочий губернатора Тюменской области Владимира Якушева в связи с назначением его на должность министра строительства и ЖКХ РФ. 29 мая временно исполняющим обязанности губернатора был назначен глава администрации Тюмени Александр Моор.

Дарья Казакова

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# Александр Моор , назначение

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