Врио главы Тюменской области назвал главную задачу на новом посту

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что главной задачей на своем посту видит сохранение преемственности и продолжение всех важных для региона программ.

"На период до избрания губернатора Тюменской области считаю важным продолжить реализацию всех проектов, которые были начаты Владимиром Якушевым, сохранить преемственность и команду", - рассказал он корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Президент РФ Владимир Путин 18 мая подписал указ о прекращении полномочий губернатора Тюменской области Владимира Якушева в связи с назначением его на должность министра строительства и ЖКХ РФ. 29 мая временно исполняющим обязанности губернатора был назначен глава администрации Тюмени Александр Моор.

Дарья Казакова