Владимир Якушев уделял самое пристальное внимание духовной столице Сибири, считает Владимир Мазур

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Владимир Якушев вкладывал душу в реставрацию исторических памятников Тобольска. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава города Владимир Мазур.

"Как человек Владимир Якушев оставил о себе самое теплое впечатление. А в профессиональном плане работа в его команде была для меня весьма интересной и полезной. Владимир Якушев - очень опытный и эффективный управленец, который любую ситуацию, любой проект рассматривает со всех сторон и просчитывает на много шагов вперед. При этом он требовал ответственного отношения к каждому своему поручению. В результате ему и его команде удалось очень много сделать для развития нашего города и всей Тюменской области", - сказал глава Тобольска.

Тобольск, можно сказать, един в двух лицах. С одной стороны, на Тобольской промышленной площадке успешно реализуются крупнейшие в регионе инвестиционные проекты компании СИБУР. В то же время этот древний город, увенчанный, как короной, белокаменным кремлем, навсегда останется исторической, культурной и духовной столицей Сибири.

"За время моей работы в команде губернатора в Тобольске, как и в других муниципалитетах региона, под руководством Владимира Якушева успешно реализовывались федеральные и региональные программы, направленные на повышение качества жизни людей. Ремонт дорог, выделение земельных участков под строительство жилья многодетным семьям, переселение огромного количества людей из ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворов… Перечислять можно долго. Наш губернатор всегда держал реализацию этих программ на личном контроле", - рассказал Владимир Мазур.

Глава Тобольска отметил, что Владимир Якушев уделял самое пристальное внимание не только реализации масштабных инвестпроектов на Тобольской промышленной площадке, но и развитию малого и среднего бизнеса, в том числе - в сфере туризма и гостеприимства.

Владимир Якушев очень любит Тобольск и очень бережно относится к историческому наследию древнего города, рассказал Владимир Мазур.

"Каждый раз, когда глава региона приезжал в Тобольск, и летом, и зимой, мы пешком гуляли с ним по городу, в том числе по подгорной части, смотрели и рассчитывали, что еще можно сделать для реставрацию и реконструкцию исторических архитектурных памятников. В это дело Владимир Якушев всегда вкладывал всю душу", - подчеркнул глава города.

Владимир Мазур уверен в том, что у Владимира Якушева найдется достаточно сил, знаний и опыта, чтобы эффективно руководить министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве примера эффективной деятельности Владимира Якушева в сфере строительства глава муниципалитета привел накопленный в регионе, в том числе и в Тобольске, опыт работы по решению проблем обманутых дольщиков.

"Иногда нам казалось, что ситуация тупиковая и права участников долевого строительства восстановить просто невозможно. Но благодаря комплексному подходу к делу Владимир Якушев всегда находил верные решения. Наш губернатор уже давно готов к управлению глобальными процессами и проектами в масштабах страны. В федеральном правительстве Владимиру Якушеву достался архисложный участок работы, но я убежден, что эта работа ему по плечу. Он всегда добивается положительных результатов", - подчеркнул Владимир Мазур.

Евгений Бабенко