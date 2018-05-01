Шишкин: Владимир Якушев очень конкретный и прагматичный человек

phototyumen.ru phototyumen.ru

Владимир Якушев учил чиновников стратегически мыслить и по-человечески относиться к людям. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава Ишима Федор Шишкин.

"Я проработал в одной команде с Владимиром Якушевым десять лет - сначала в должности заместителя главы города, затем на посту главы муниципалитета. Выполняя свою твердую программу, направленную на улучшение жизни людей, наш губернатор очень много сделал для развития Ишима", - отметил Федор Шишкин.

Владимир Якушев - очень твердый, уверенный, требовательный и дальновидный руководитель, и он всегда держит слово, подчеркнул глава Ишима.

"Решая задачи, которые ставил перед нами Владимир Якушев, мы очень сильно продвинулись в благоустройстве города, развитии муниципальной экономики, повышении инвестиционной привлекательности муниципалитета. Если Ишим продвигался в правильном направлении, то он всегда мог рассчитывать на поддержку главы региона. И мы очень благодарны Владимиру Якушев за эту поддержку", - добавил Федор Шишкин.

В жизни Ишима было немало сложных ситуаций, в которых именно принятые Владимиром Якушевым своевременные и эффективные управленческие решения, помогли городу справиться с серьезными проблемами, рассказал глава муниципалитета.

"До 2014 года в городе был всего один путепровод через разделяющую Ишим на две части Транссибирскую железнодорожную магистраль - по одной полосе движения в каждую сторону. При поддержке губернатора в Ишиме было завершено возведение нового путепровода. По поводу места для строительства были споры, но глава региона помог принять единственно верное решение. На открытие нового путепровода 6 августа 2014 года собрались более полутора тысяч ишимцев. Горожане высказали Владимиру Якушеву искреннюю благодарность", - напомнил Федор Шишкин.

Невозможно переоценить роль Владимира Якушева в работе по борьбе со случившимися в Ишиме в 2016 и 2017 годах сильнейшими паводками, ликвидации последствий этих стихийных бедствий и оказании помощи пострадавшим, убежден глава города.

"Два года подряд в дни беды Владимир Якушев был с нами, возглавляя штаб по борьбе с ЧС. Все региональные ведомства и федеральные структуры четко выполняли поручения губернатора. Именно это позволило нам справиться с паводком и его последствиями, не потеряв ни одной человеческой жизни, а также сделать все возможное для помощи пострадавшим. В чрезвычайных ситуациях наш губернатор в полной мере проявил свое главное качество - человечность", - подчеркнул Федор Шишкин.

Следует напомнить, что в те тревожные дни Владимир Якушев оказался одним из немногих руководителей пострадавших от паводка регионов, кто докладывал президенту России Владимиру Путину о положении дел на подтопленных территориях не из служебного кабинета, а непосредственно из зоны ЧС. Глава государства тогда положительно оценил работу тюменского губернатора.

По мнению главы Ишима, работа под руководством Владимира Якушева - превосходная школа управленческого мастерства и доброго отношения к людям.

"Работая в команде нашего губернатора, я узнал много нового. Он учил нас в любом деле мыслить прагматично, но в то же время стратегически и всегда, в любых условиях двигаться вперед. У Владимира Якушева уже не региональный, а государственный уровень мышления. Я уверен, что на посту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России он добьется успеха. Такие молодые и энергичные руководители, на собственном опыте знающие проблемы регионов и муниципалитетов, необходимы стране", - убежден Федор Шишкин.

Евгений Бабенко