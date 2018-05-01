#Россииповезло: тюменцы со слезами отпускают Владимира Якушева в Москву

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Назначение Владимира Якушева на пост главы Минстроя РФ вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей.

С одной стороны жители Тюменской области рады признанию федеральным центром управленческих качеств Якушева, с другой – им не хочется расставаться с губернатором, который за 13 лет стал не только народным, скорее родным.

"С одной стороны, это очень крутой показатель для региона, что тут работают первоклассные менеджеры государственного управления. И я конечно желаю ему отличной карьеры на новой ответственной должности. А с другой стороны становится немного не по себе, ведь в нашем регионе созданы самые лучшие в стране условия для развития некоммерческих организаций и реализации социальных проектов", - пишет известный общественник Максим Шереметьев.

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Владислав Татаринцев на своей странице ВК благодарит Владимира Якушева за развитие медицины и открытость к диалогу, сопровождая это совместными фотографиями.

"Все социальные сети сейчас наполнились тоннами фотографий с Владимиром Якушевым. Добавлю несколько своих :) На самом деле это показывает, насколько Владимир Владимирович всегда открыт к коммуникации. Это человек слова и реальных дел. Благодаря всей команде правительства Тюменской области и особенно усилиям в медицинской сфере, моей маме несколько лет назад сделали сложнейшую операцию в Тюмени, что существенно повысило качество ее жизни. Благодаря Якушеву Тюмень - лучший городом Земли!!! Уверен, он сделает все возможное, чтобы Россия стала лучшей страной в мире", - пишет он.

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"Я уверен, что министерство благодаря Якушеву В.В. станет одним из самых сильнейших министерств Российской Федерации", - пишет Никита Новиков.

Екатерина Исаева