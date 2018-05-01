Желтоухов: опыт губернатора и финансиста поможет Владимиру Якушеву во главе Минстроя

Александр Желтоухов и Владимир Якушев в центре. phototyumen.ru Александр Желтоухов и Владимир Якушев в центре. phototyumen.ru

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Владимир Якушев, назначенный президентом России Владимиром Путиным на должность министра строительства и ЖКХ, не только вырос в Тюменской области, но и перерос региональный уровень, как руководитель. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава Голышмановского района Александр Желтоухов.

"При постоянной поддержке Владимира Якушева в нашем районе произошли поистине революционные преобразования - как в экономике, так и в социальной сфере. Реализован мощнейший инвестиционный проект по строительству молочного комплекса компании DAMATE на 4,6 тысячи голов дойного стада. Этот проект имеет огромное значение не только для нашего муниципалитета, но и для всего региона. Комплекс еще не вышел на проектную мощность, а наш район уже поднялся с восьмого места по производству молока до второго-третьего", - рассказал глава муниципалитета.

По словам Александра Желтоухова, ввод в эксплуатацию молочного комплекса компании DAMATE обеспечил существенный рост налоговых поступлений в муниципальный бюджет. У инвестора есть планы по увеличению дойного стада до более чем 6 тыс. голов. На молочном комплексе уже сейчас трудятся 270 человек, и количество рабочих мест будет расти.

"От Урала до Владивостока второго такого молочного комплекса в России нет. Это предприятие появилось на голышмановской земле благодаря усилиям Владимира Якушева и его умению привлечь и заинтересовать инвесторов", - подчеркнул глава района.

Работая на посту губернатора Тюменской области, Владимир Якушев постоянно оказывал всем муниципалитетам региона, в том числе и Голышмановскому району, огромную помощь в развитии социальной сферы и инфраструктуры, добавил Александр Желтоухов.

"За те годы, когда регионом руководил Владимир Якушев, мы построили две школы, причем одну - с бассейном. Только в райцентре на 32 улицах появилось твердое дорожное покрытие. Кроме того, мы ежегодно строим по полкилометра дорог с твердым покрытием в сельских поселениях. Мы возвели церковь, Дом культуры и один из лучших в регионе сельских стадионов с искусственным покрытием, открыли пешеходный бульвар, благоустроили главную площадь, на которой теперь работает светомузыкальный фонтан", - рассказал глава района.

По мнению Александра Желтоухова, работать с губернатором было и легко, и сложно.

"Я проработал в одной команде с Владимиром Якушевым более тринадцати лет. Он всегда держал руку на пульсе, никому не передоверяя прямые контакты с главами муниципалитетов. Мне приходилось слышать от коллег из других регионов, что некоторые губернаторы по пять лет в районах не появляются. Владимир Якушев хотя бы раз в год бывал в каждом муниципальном образовании. Он знал все проблемы изнутри, ему ничего не нужно было объяснять, поэтому с ним было легко работать", - поделился мнением глава Голышмановского района.

Сложность в совместной работе с Владимиром Якушевым, по словам Александра Желтоухова, заключалась в том, что глава региона очень хорошо умеет считать деньги и прогнозировать экономический и социальный эффект от реализации различных проектов и управленческих решений.

"Владимир Якушев - финансист от бога, и он всегда просчитывал - а стоит ли связываться с тем или иным проектом, даже если этот проект на первый взгляд казался очень привлекательным и важным. Постоянно общаясь с простыми жителями села, губернатор затем нередко указывал нам на недоработки. И всегда напоминал, что любой мелкий недостаток, если его вовремя не исправить, может вырасти в серьезную социальную проблему", - рассказал глава муниципалитета.

Владимир Якушев - из тех людей, которые всегда добиваются успеха, и непростая должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства окажется ему по плечу, уверен Александр Желтоухов.

"В стране идет очень сложная реформа ЖКХ. Прежнее правительство, не понимая специфики сельского образа жизни, хотело стричь все муниципалитеты под одну гребенку. Я убежден, что Владимир Якушев разберется в проблемах и поправит дело, потому что знает ситуацию снизу. Он ближе к земле. Хотя и жаль с ним расставаться, мы им гордимся. Это человек с масштабным государственным мышлением", - подчеркнул глава Голышмановского района.

Евгений Бабенко