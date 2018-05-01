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Добрососедские отношения между Тюменской областью и округами нужно сохранять, считает Якушев

Губернатор, 20:34 18 мая 2018

фото: Вячеслав Веренич

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Между Тюменской областью, Югрой и Ямалом выстроена правильная, сбалансированная и взаимовыгодная конструкция взаимоотношений.

Такое мнение высказал Владимир Якушев на брифинге, комментируя свой переход с поста губернатора Тюменской области на работу в правительство Российской Федерации.

"У нас есть общая программа "Сотрудничество". Система взаимоотношений между Тюменской областью и северными автономными округами доказала свое право на жизнь. Самое важное, что она имеет долгосрочный характер, люди к ней привыкли. Поэтому я не вижу, что можно менять даже в лучшую сторону. И не дай бог что-то ухудшить", - подчеркнул он.

По словам Владимира Якушева, существующую модель добрососедских отношений между Тюменской областью, Югрой и Ямалом необходимо сохранять.

Евгений Бабенко

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