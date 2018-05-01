Гости Тюмени считают, что за время руководства Владимира Якушева регион сделал серьезный шаг вперед

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Тюменскому региону удалось добиться многих высот, устойчивого экономического и социального положения. Об этом в интервью корреспонденту агентства "Тюменская линия" сказал житель Москвы Борис Бинкин.

Уроженец Тюменской области, последние 20 лет он бывает в Тюмени редко, поэтому, изменения, которые происходят в области, только успевает отмечать.

"В Тюмени есть серьезные изменения. Я некоторые места не узнаю. Набережная на меня произвела очень хорошее впечатление, я каждое утро делаю пробежку, приятно там находится. А Гилевская роща - это похоже на западный проект, современный комплекс отдыха, в котором все продумано именно для людей".

Как признался Борис Бинкин, в свое время он прогнозировал перспективное развитие тюменского региона. Около 30 лет он проработал в нефтехимической отрасли. Говорил, как Ломоносов, что "тюменским регионом Россия прирастет". Так и вышло.

"В Тюменской области сделаны серьезные шаги по развитию нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей. Я слежу за новостями из Тюмени, и слышал, что в регионе регулярно открываются новые перерабатывающие производства, - добавляет москвич Борис Бинкин. - Знаю, что активно реализуется проект по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" компании "СИБУР" в Тобольске, а также большое количество крупных и средних проектов в промышленном и аграрно-промышленном секторах".

Об одном жалеет гость Тюмени, что лично не знаком с Владимиром Якушевым. По словам Бориса Бинкина, это во многом благодаря ему и его сплоченной команде о тюменском регионе знают далеко за пределами страны.

Новость о назначении губернатора тюменского региона главой Минстроя москвич назвал приятной и очевидной. Таких перспективных управленцев, как Владимир Якушев, в правительстве страны должно быть больше.