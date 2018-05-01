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Владимир Якушев применит свой опыт руководителя в масштабе страны, считает Николай Брыкин

Политика, 19:19 18 мая 2018

фото ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Гости Тюмени считают, что за время руководства Владимира Якушева регион сделал серьезный шаг вперед

Неслучайным выбором премьера и президента России назвал назначение главой Минстроя Владимира Якушева депутат Государственной думы Николай Брыкин.

По его словам, губернатор Тюменской области уже многие годы удерживает регион на лидирующих позициях по всем показателям.

"Когда человек заслуженно повышает свой статус, хочется искренне поздравить его с этим, -  считает депутат. – И теперь остается только пожелать Владимиру Владимировичу успехов во всех его начинаниях, чем бы он ни занимался".

Владимир Якушев – сильный руководитель, отметил парламентарий. "Теперь он будет работать в масштабах всей России. Линия строительства и ЖКХ, которую он возглавил, очень ответственная, проблемная и всегда вызывала наибольший интерес и озабоченность у населения страны".

С учетом своего огромного опыта работы Владимир Якушев найдет возможность сделать так, чтобы свести к минимуму проблемы в этой сфере, уверен Николай Брыкин. "Я думаю, что отрыва от родного региона не произойдет и Владимр Якушев будет уделять большое внимание Тюменской области, но теперь уже в масштабах страны".

Николай Ступников

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# Владимир Якушев , Министерство строительства и ЖКХ , Николай Брыкин

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